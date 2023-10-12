"التعاون الإسلامى": العدوان الإسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين جريمة حرب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

واعتبرت المنظمة في بيانها، اليوم الخميس، أن هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب.

وحمّلت المنظمة إسرائيل "قوة الاحتلال" المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان الآثم، داعية، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لاعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.