حماة الوطن: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية

أعرب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب عن تضامنه الكامل بكافة كوادره بجميع المحافظات لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب أنه يقف صفًا واحدًا بجانب القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات أو مواقف تجاه القضية الفلسطينية.

وأدان حزب حماة الوطن واستنكر كل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل ومحاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية والتي تعد جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشاد حماة الوطن بموقف الشعب الفلسطيني الصامد والذي يدافع عن حقه المشروع لإقامة دولته المستقلة ضد هذا العدوان الغاشم.

حماة الوطن يدعو كل الأحزاب المصرية وكافة مؤسسات الدولة للوقوف خلف قيادتهم الحكيمة

وطالب حزب حماة الوطن المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسئولياتهم تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. ويطالبهم بدعم كافة المواقف الدولية وخاصة الموقف المصري الذي يدعو إلى الحل السلمي والوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا حزب حماة الوطن كل الأحزاب المصرية وكافة مؤسسات الدولة للوقوف خلف قيادتهم الحكيمة وما تتخذه من قرارات ومواقف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة.

وكان قد أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن كامل تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية في تهدئة الأوضاع داخل فلسطين عقب طوفان الأقصى.

منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى بدأت الاتصالات المصرية على كافة المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة من أجل وقف التصعيد، وللحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.