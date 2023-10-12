الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

أعرب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب عن تضامنه الكامل بكافة كوادره بجميع المحافظات لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب أنه يقف صفًا واحدًا بجانب القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات أو مواقف تجاه القضية الفلسطينية.

وأدان حزب حماة الوطن واستنكر كل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل ومحاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية والتي تعد جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشاد حماة الوطن بموقف الشعب الفلسطيني الصامد والذي يدافع عن حقه المشروع لإقامة دولته المستقلة ضد هذا العدوان الغاشم.

حماة الوطن يدعو كل الأحزاب المصرية وكافة مؤسسات الدولة للوقوف خلف قيادتهم الحكيمة

وطالب حزب حماة الوطن المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسئولياتهم تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. ويطالبهم بدعم كافة المواقف الدولية وخاصة الموقف المصري الذي يدعو إلى الحل السلمي والوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا حزب حماة الوطن كل الأحزاب المصرية وكافة مؤسسات الدولة للوقوف خلف قيادتهم الحكيمة وما تتخذه من قرارات ومواقف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة.

وكان قد أعلن  حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن كامل تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية في تهدئة الأوضاع داخل فلسطين عقب طوفان الأقصى.

منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى بدأت الاتصالات المصرية على كافة المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة من أجل وقف التصعيد، وللحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيس القضية الفلسطينية القيادة السياسية الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

اجتماع طارئ للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان لدعم حقوق الشعب الفلسطينى

ائتلاف حقوق الإنسان يصدر تقرير "الاتجاهات الدولية في تناول الانتخابات الرئاسية"

"اقتصادية حماة الوطن": المصريون لم يتخلوا يومًا عن القضية الفلسطينية

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى