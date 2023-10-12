أمين "الشعب الجمهورى" بالجيزة: قرارات خفض أسعار السلع سيظهر أثرها سريعًا على تراجع التضخم

ثمن المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء والتي جاء أولها خفض أسعار بعض السلع الأساسية منها الفول، العدس، الألبان والجبن، المكرونة، السكر، الزيت، الذرة، إضافة للدواجن والبيض، مضيفًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام ومناسب وذلك من أجل تخفيف العبء المعيشي عن الأسر، إضافة إلى أنها ستعمل على خفض معدل التضخم بلا شك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حبيب أن المبادرة قوية وستعمل على خفض أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مما يعمل على خلق مردود إيجابي على ميزانية المواطن البسيط، وأنها أيضًا تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة عليها، كما أنها ستواجه المحتكرين من التجار بالأسواق، مشيرًا إلى أن المبادرة ستعمل على القضاء على جشع التجار وستجبرهم على تخفيض الأسعار بحيث يتربحون من هامش الربح وليس فرض فروق كبيرة في الأسعار ما بين المنتج والمستهلك ما يعود على المواطنين بخفض الأسعار بالأسواق عامة.

ولفت حبيب إلى أن المبادرة تضمن سلعًا ضرورية وأساسية تستعملها كل الأسر المصرية يوميًا ولا يستغني عنها المواطن، وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية المواطن البسيط وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، إضافة إلى أنها ستعمل على إعادة التوازن إلى السوق المحلية وضبط أسعار كل السلع والمنتجات، إضافة إلى خلق منافسة بين التجار وبعضهم البعض في الأسواق ما يكافح جشع التجار ويخفض الأسعار بشكل يرضي المواطن، مضيفًا أن هناك بعض التجار يستغل الأزمة الاقتصادية ويقوم بتخزين بعض السلع ليقل المعروض منها بالأسواق فيرتفع سعرها رغم أن إنتاج المحاصيل الزراعية وفير هذا العام وليس هناك أزمة أو نقص في المعروض.

كما أشاد حبيب بقرار رئيس مجلس الوزراء الثاني وهو تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أنه قرار قوي وجريء يعمل على زيادة مستلزمات وخامات الإنتاج وبتكلفة أقل ما يخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد من معدلات التشغيل بالمصانع، ويسهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار رخيصة، موضحًا أن مردود هذه القرارات سيظهر خلال الأيام المقبلة بخفض معدلات التضخم بلا شك.