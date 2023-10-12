"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع (فيديو)

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع، التي أطلقتها الحكومة، والتي ستطبق بداية من السبت المقبل.

وقال عز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارات فورية لتنفيذ كل ما ييسر خفض الأسعار.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: "نأمل في أن يقل التضخم خلال الـ6 شهور المقبلة حتى لا نحتاج مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية خلال الـ6 شهور مقبلة".

وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أن مصر استقبلت 60 ألف طن فول، و150 ألف طن أرز، 250 ألف طن أرز من الهند، مشيرًا إلى توفير السكر بـ27 جنيهًا بعد قربة 40 جنيهًا، والزيت سيتم خفض سعره من 15 لـ25%، منوهًا بأنه تمت طباعة السعر الاسترشادي على العبوات.