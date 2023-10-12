الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

السلع
السلع

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف عن تفاصيل "مبادرة خفض الأسعار" والتي كان أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام لضبط الأسعار في الأسواق.

مبادرة خفض الأسعار
 

ـ تطبيق مبادرة خفض الأسعار بدءًا من السبت المقبل.

ـ تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر مع تقييمها بشكل أسبوعي.

ـ تتوافق مع القطاعات المعنية كي تكون الأسعار معلنة للمواطنين.

ـ تخفيض الأسعار سيتراوح بين 15 إلى 25% لـ7 سلع أساسية.

ـ الاتفاق على خفض نسبة 15% على أسعار الدواجن.

ـ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.

مبادرة خفض الأسعار اكسترا نيوز ضبط الأسعار في الأسواق ضبط الاسعار خفض الأسعار

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