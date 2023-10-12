تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف عن تفاصيل "مبادرة خفض الأسعار" والتي كان أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام لضبط الأسعار في الأسواق.
مبادرة خفض الأسعار
ـ تطبيق مبادرة خفض الأسعار بدءًا من السبت المقبل.
ـ تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر مع تقييمها بشكل أسبوعي.
ـ تتوافق مع القطاعات المعنية كي تكون الأسعار معلنة للمواطنين.
ـ تخفيض الأسعار سيتراوح بين 15 إلى 25% لـ7 سلع أساسية.
ـ الاتفاق على خفض نسبة 15% على أسعار الدواجن.
ـ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.