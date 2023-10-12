"الغرف التجارية": إعلان قائمة مبادرة خفض أسعار السلع.. غدًا

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب بخصومات يشعر بها المواطن فيما يخص الأسعار الأسياسية، موضحًا أن غدًا سيتم إعلان قائمة الأسعار الخاصة بالمنتجات التي ستتوافر في مبادرة خفض الأسعار.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "نحاول محاربة التضخم بالإمكانات الممكنة حتى زيادة التصنيع والمكون المحلي، والـ7 سلع تشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي بجانب البيض والدواجن".

وأكد أنه من يوم السبت المقبل سيتم توفير كل المنتجات بسعرها في مبادرة تخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن هناك شركات بدأت في النزول للأسواق لسرعة تغطية المحافظات حتى يوم السبت.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن مبادرة خفض الأسعار ستكون في سلاسل الإمداد الطبيعية للشركات وليست في شوادر كما هو معروف عن المبادرات السابقة، كاشفًا عن أن كل المنتجات ستصل سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد.

ولفت إلى أن هناك العديد من المبادرات التي سيتم طرحها لتخفيض أسعار المنتجات، ونتواصل مع شركات الجملة والتوزيع لخفض أسعار المنتجات.

أبرز المعلومات عن مبادرة خفض الأسعار

ـ تطبيق مبادرة خفض الأسعار بدءًا من السبت المقبل.

ـ تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر مع تقييمها بشكل أسبوعي.

ـ تتوافق مع القطاعات المعنية كي تكون الأسعار معلنة للمواطنين.

ـ تخفيض الأسعار سيتراوح بين 15% و25% لـ7 سلع أساسية.

ـ الاتفاق على خفض نسبة 15% على أسعار الدواجن.

ـ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.