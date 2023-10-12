محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "حياة كريمة" فى طنطا وزفتى

أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، جولة صباحية تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بطنطا، ومتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام مواطني المحافظة وزائريها، تزامنًا مع الاحتفال بمولد السيد البدوي.

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرًا إلى متابعته فعاليات الاحتفال، للاطمئنان على توافر كل الخدمات للزوار.

أعمال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" في زفتى

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، حيث تفقد المحافظ الكورنيش المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجرى إنشاؤه ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير الحديقة الواقعة بين مجمع الخدمات الزراعي البيطري ومركز تنمية الأسرة والطفولة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أمام وحدة طب الأسرة بنهطاي.

015D8FED-55E6-454B-9370-841BF2F44D08