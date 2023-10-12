"ضرب النور العالي".. ملابسات فيديو لسيارة تسببت بانعدام الرؤية بالطريق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" في المنيا بعد تعليق تضمن مقطع فيديو تضرر خلاله من قيام قائد سيارة نقل بتثبيت كشاف عالي الإضاءة بالخلف متسببًا فى إنعدام الرؤية لقائدي السيارات التي تسير خلفه مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها "مقيم دائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا"، " وتبين أنها "منتهية التراخيص" وبإستدعاء المشكو فى حقه إعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.