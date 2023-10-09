الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن حدوث مشاجرة بالإسكندرية.

وأوضحت أجهزة الأمن أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، تظهر خلاله صاحبة الحساب تتضرر من مجموعة من الأشخاص يتشاجرون فيما بينهم، وخلال المشاجرة قاموا بالتعدي على المحل الخاص بشقيقها الكائن بمنطقة المندرة بالإسكندرية وإصابة أحد العاملين به.

وأكدت أنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (فني ديكور)، وطرف ثاني: (مالك محل ألوميتال "شقيق صاحبة الحساب المشار إليه") نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما؛ بسبب لهو الأطفال دون حدوث ثمة إصابات، وتم التصالح فيما بينهما.

وفي وقت لاحق توجه الطرف الأول للمحل ملك الطرف الثاني وحدثت مشادة كلامية بينه وعامل بالمحل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على العامل بالضرب باستخدام سلاح أبيض "نصل معدني" مُحدثًا إصابته بعدة جروح قطعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك مشاجرة بالإسكندرية ملابسات تداول مقطع فيديو الحسابات الشخصية

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