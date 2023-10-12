"الداخلية" تضبط 8 عناصر جنائية تخصصوا فى السرقات

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- الشرقية)، من ضبط 4 عناصر إجرامية "أحدهم عميل سيئ النية"، بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سيئ النية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات.

كما نجحت الجهود فى ضبط 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيئى النية"- مقيمون بمحافظة الشرقية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيئى النية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.