الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: ما يحدث فى غزة يمثل خطرًا على السلم والأمن الدوليين

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدول العربية ستواصل التنسيق المستمر فيما بينها ومع الأطراف الدولية والمؤسسات الأممية، لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، المُنعقد اليوم الخميس، مع نظيره اللتواني، أن مصر سوف تظل توفر قدراتها على التفاعل مع الأطراف كافة، وأيضًا لتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء هذه الأزمة وعدم تصاعدها وتوسيع رقعتها، مؤكدًا أن هذا الأمر خطير ليس على المنطقة فقط، وإنما على السلم والأمن الدوليين.

مباحثات مصرية أوروبية

وفي وقتٍ سابق، تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، اتصالًا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية للقصف الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وكذلك المواجهات المسلحة في المناطق المتفرقة الأخرى.

وأعاد شكري، التأكيد على أهمية تغليب الأطراف لمسار التهدئة حقنًا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين، والنأي عن مواصلة المواجهات المسلحة لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة باتت تُنذِر بالدخول في دائرة مفرغة من العنف المتبادل، وما يتصل بذلك من تبعات على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، شدَّد شكري على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للعنف والمواجهات المسلحة باعتباره الأولوية الراهنة، وتوفير الحماية للمدنيين، مؤكدًا ضرورة الدفع بالجهود المنسقة لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيبه المزيد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها على مدار السنوات الماضية.

شكرى الخارجية وزير غزة العربية سامح شكري

مواد متعلقة

شكرى: معبر رفح سيظل مفتوحًا حتى نوفى بالاحتياجات الإنسانية المُلحة لقطاع غزة

"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع (فيديو)

"الغرف التجارية": إعلان قائمة مبادرة خفض أسعار السلع.. غدًا

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على أبرز مؤشرات قطاع السياحة

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

يفتتح اليوم.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن المتحف الرومانى

رفعت المحجوب.. رجل الدولة الشجاع

محلل سياسى يوضح سبب قرار "نتنياهو " بتشكيل حكومة طوارئ

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى