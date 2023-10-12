الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين لترويجهما عقاقير طبية مخدرة

جريدة الدستور

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صيدلي) بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته (2990 قرصا مخدرا- 179 أمبولا مخدرا)، بالإضافة إلى ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته (2100 قرص مخدر)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

الداخلية تضبط شحنة أقراص مخدرة بقيمة 2.8 مليون جنيه

txt

ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى القاهرة

5 الاف قرص العقاقير الطبية المخدرة مباحث رعاية الاحداث بيع العقاقير الطبية المخدرة صيدلى

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى