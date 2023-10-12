رئيس بلدية جنين لـ"القاهرة الإخبارية": حصار غزة انتقامى من الدرجة الأولى

قال نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، إن "ما تقوم به قوات الاحتلال حركات انتقامية، إذ إن هناك انتهاكات ومحرمات يقوم بها جيش الاحتلال الإسر ائيلي، ولكنها ليست بعيدة عن الحكومة الإسرائيلية التي يتزعما المتطرفون".

وأضاف "عبيدي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "جنين هي محور ساخن، ولكن قوات الاحتلال تعيث في الأرض فسادًا، إذ نفذت اقتحامات واعتداءات واعتقالات طالت حتى مدير الأوقاف".

وتابع: "البلدية أكثر ما تعتني به هو مسائل المياه والكهرباء وغيرهما، وبتخيل الموقف الموجود في غزة، من قطع كهرباء ومياه وإمدادات، فهو وضع مأساوى وبالغ الصعوبة، تواجهه وحدها غزة"، مضيفًا أن "هناك مأساة حقيقية يعيشها سكان قطاع غزة".

وواصل: "الحصار انتقامي من الدرجة الأولى، ولم نر أي مساعدات وصلت حتى الآن، وهناك استحالة لاستمرار الحياة في قطاع غزة مع كل تلك الانتهاكات الانتقامية من قبل قوات الاحتلال".