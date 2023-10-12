أهالي كفر شكر يشكرون السيسي على تطوير مدينتهم: غيّر وجهها للأفضل

أعرب أهالى مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم وفرحتهم بخطة التطوير والرصف وتمهيد الشوارع داخل المدينة وعدد من قرى المركز، التى تتم الآن بهدف خدمة وراحة المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة آدمية لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال عادل عبدالرحمن، أحد أهالى مدينة كفر شكر: “أشكر أجهزة الدولة والقيادة السياسية ومسئولى مجلس المدينة برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر على الجهود الغير مسبوقة منذ سنوات فى خطة تطوير وتنمية مركز ومدينة كفر شكر، ومنها إنشاء كورنيش النيل الجديد ليكون متنفسا مجانيا لجميع المواطنين والأسر والعائلات، بعدما كانت هذه المنطقة مهجورة وعشوائية ويسكنها الحشرات والثعابين وملاذ للخارجين عن القانون، وأصبحت الآن قبلة التنزه والفسحة وقضاء وقت جميل على ضفاف نهر النيل ذات الطبيعة الخلابة”.

وأضاف السيد ممدوح، أحد الأهالي، أن مدينة كفر شكر تشهد الآن خطة كبيرة وغير مسبوقة في تغيير مواسير المياه الاسبوستش القديمة التى كانت تضر بصحة المواطنين واستبدالها بمواسير بمواسير وخطوط مياه بلاستيكية آمنة للحفاظ على صحة جموع المواطنين من خلال تناول كوب مياه شرب نظيف وخالي من أي شوائب، مؤكدا أنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بحياة المواطن البسيط فى المدن والمحافظات التي كانت محرومة من الخدمات حتى أصبحنا ننافس سكان التجمع والمدن الجديدة في الخدمات والمرافق.

مواطنو كفر شكر يشكرون الرئيس على تنمية مدينتهم

وأوضح سعيد إبراهيم، مهندس: “أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة التنفيذية فى المركز والمدينة على الجهود المبذولة فى رصف وتمهيد الشوارع والطرق وتركيب بالوعات صرف أمطار التى تتم الآن بطرق وشوارع المركز والمدينة، والتى كنا نعانى من هذه الطرق والشوارع أثناء السير عليها حتى تم الاستجابة لمطالبنا فى رصف وتمهيد الشوارع والطرق لتوفير حياة كريمة للمواطنين”.

ومن جهته، أكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هدفنا زيادة درجات الرضا الشعبى بين جميع المواطنين بالخدمات والإنجازات من خلال الخطة التى يشهدها المركز والمدينة الآن فى تطوير ورصف كافة طرق وشوارع المركز والمدينة، شريطة انتهاء كافة الخدمات والمرافق وتطويرها قبل أعمال الرصف وخصوصا الخطة المهمة لكل مواطن وهى تغيير مواسير مياه الشرب القديمة والتى تركيبها من سنوات كثيرة واستبدالها بمواسير مياه بلاستيكية جديدة للحفاظ على صحة المواطنين من أى أضرار، مشيرا غلى أنه توجد حزمة من المشروعات جارى تنفيذها داخل المدينة والقرى التابعة بهدف راحة أهالينا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع المعيشية وإشاعة الرضا بين المواطنين بجهود وإنجازات الدولة التى تتم فى كل مكان.

وقال المهندس جمال فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة كفر شكر وبنها، إن مركز ومدينة كفر شكر شهد جهود وإنجازات في الخدمات والمرافق والمشروعات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال استكمال وتطوير الخدمات والمرافق وانشاء المشروعات التى كانت مهملة ومهمشة فى السنوات السابقة، مضيفا أن خطة التطوير والخدمات التى تتم الآن تدل أن حياة المواطنين البسطاء تشعل عقل وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفة دائمة ويسعى لتحقيق طموحات كل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مكتملة الخدمات والمرافق فى شتى المجالات.