الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مكتبة الإسكندرية تشارك فى افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للخط العربى

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي وإدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي في افتتاح "ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي" بدورته الثامنة تحت عنوان "الخط والنصر.. خمسون عامًا من الانتصارات المجيدة" (1973-2023)؛ والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، والمقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر الجاري من خلال عرض مجموعة من مقتنيات المكتبة القيمة من لوحات الشيخ محمد عبدالرحمن، شيخ الخطاطين في العصر الملكي. 

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وذكرت مكتبة الإسكندرية - في بيان اليوم الخميس - أن الشيخ محمد عبدالرحمن ولد عام 1890 ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، وأتم حفظ القرآن الكريم وجوّده والتحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، ثم تلقى تعليم الخط العربي على يد محمود عبدالرازق، ثم عُين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية، ثم انتقل للعمل بمصلحة المساحة المصرية عام 1919، وكانت مصلحة المساحة تختار في صفوفها خيرة الخطاطين المصريين للعمل وإعداد الخرائط، وعمل أيضًا بجانب عمله الأساسي في مصلحة المساحة مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية وقتها؛ وكان يعمل أيضًا خبيرًا للخطوط والمضاهاة والتزوير في المحاكم المصرية، وكتب الشيخ محمد عبدالرحمن بخطوطه الباب البحري لسراي الأمير محمد علي، وظل مُعلمًا كبيرًا للخط حتى توفي عام 1950. 

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جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تلقت هذا الإهداء من أسرة الشيخ عبدالرحمن سنة 2019، وقد أقيم معرض لتلك المجموعة النادرة بالمكتبة وقت الإهداء، وسبق لمركز دراسات الخطوط المشاركة في ملتقى القاهرة للخط العربي، في دورة العام الماضي بمجموعة من الأعمال الخطية النادرة التي تحتفظ بها المكتبة من أعمال محمد إبراهيم وكامل إبراهيم وخضير البوسعيدي.

مكتبة الاسكندرية قطاع البحث الأكاديمي ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي الخط والنصر دار الأوبرا بالقاهرة شيخ الخطاطين لوحات الشيخ محمد عبد الرحمن القرآن الكريم بالمعهد الأزهري بالإسكندرية

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