أمانة "مستقبل وطن" بالوادي الجديد تُطلق مبادرة بعنوان "موضوع يهمك" في بلاط

أطلقت أمانة مستقبل وطن بالوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية التربيه والتعليم –إدارة الاتصال السياسي، مبادرة بعنوان "موضوع يهمك" بمركز ومدينة بلاط.

مواجهة التحديات والشائعات

تهدف المبادرة إلى إزالة المعوقات ومواجهة التحديات والشائعات التي تنال من مصرنا الحبيبية وبيان دور المرأة في المشاركة السياسية ودورها المهم في المجتمع، بالإضافة إلى تنوير المواطنين بدورهم وإسهامهم لأثراء المجتمع والقيام بالدور الإيجابي نحو ممارسة الحقوق السياسية، ووضع بصمة لا رسم طريق ومستقبل الوطن.

وأطلقت المبادرة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط، وسط حضور جماهيري كبير بمشاركة امانة مستقبل وطن مركز بلاط والادارة التعليمية ببلاط، والإدارة الصحية ببلاط والتضامن الاجتماعي ببلاط ورموز المجتمع المحلي والمدني ببلاط.

حاضر في هذه الندوة أمال عبد المريد مسئول الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم والمستشار سامح منقريوس أمين أمانة الشئون القانونية بمستقبل وطن وعبد العال كريم أمين أمانة الشئون البرلمانية بمستقبل وطن وأحمد عبد العاطي أمين امانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن ومهندس منصور إبراهيم أمين أمانة الموارد المائية والري بمستقبل وطن وعبد الوهاب ذخيرة أمين أمانة المتابعة بمستقبل وطن ومحمد طنطاوي أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بمركز بلاط ومدير الإدارة التعليمية ببلاط والدكتور صلاح محمد علي أمين أمانة الصحة والسكان ومدير الإدارة الصحية ببلاط وصلاح ذخيرة الأمين المساعد أمانة بلاط، وأيمن حنفي وكيل الادارة التعليمية وأمين تنظيم مستقبل وطن مركز الداخلة.

أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

وتناولت المبادرة عدة موضوعات أهمها:

- أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم العمل. وضرورة توعية وحث المواطنين من جميع فئات المجتمع في المشاركة في التصويت الانتخابي وحشد المواطنين امام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والاستعانة بالشباب والمرأة.

- دعم وتأييد الحزب لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء. وان الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني وإن الحزب يؤكد علي ان طبيعة الاوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج الي ضرورة الحفاظ علي حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وان ما تحقق من انجازات ومشروعات قومية كبري وما نراه من قدرة علي مواجهة التحديات والازمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية علي الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضية الضرورة وتقتضية ايضًا المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية واصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع بعث الجميع ببرقية تأييدهم وأسرهم وعائلاتهم علي تأييدهم التام لفخامة الرئيس لفترة ثانية لا استكمال مسيرة التنمية والاصلاح وللحفاظ علي كل هذه المكاسب بل والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية وتثبيت اركان الاستقرار في الدولة المصرية لتستمر برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في عهده بما يحقق نهضة تنموية شاملة وبما يضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها.