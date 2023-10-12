رئيس جامعة سوهاج يبحث آليات التعاون مع "الصحة" لإنهاء قوائم الانتظار

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعضاء لجنة من وزارة الصحة والسكان لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء جميع قوائم الانتظار في 31 من شهر أكتوبر الحالي، حيث ضمت كلًا من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة شيماء ربيع مدير غرفة المستلزمات بوزارة الصحة، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي نجحت الجامعة في تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، حيث يتم إجراءها بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، حيث تم عقد اللقاء لبحث آليات التعاون بين المستشفيات الجامعية ومشاركتها في سرعة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

القضاء على قوائم الانتظار

وأوضح النعماني أنه منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير 2019 وحتى اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من إجراء ٦٨٧١ عملية جراحية بنسبه ٩٥٪؜، ومتبقي ٣٣٤ حالة فقط بنسبة ٤،٦٢٪؜، وذلك في التخصصات الدقيقة التي تشمل جراحة العظام، المخ والأعصاب، عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، جراحة العيون، زراعة القوقعة وجراحة الأطفال.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال الحالات المدرجة على قوائم الانتظار والانتهاء منها خلال الفترة المحددة، كما أكد علي استعدادها لتقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي في حال احتياجهم لذلك.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن رئيس الجامعة وجه بتكوين فريق عمل من المستشفي الجامعي برئاسة عميد الكلية ويضم مدير المستشفيات الجامعية ورؤساء اقسام التخصصات المعنية لسرعة تنفيذ ما هو مطلوب.

كما أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء علي دعم وزارة الصحة والسكان للمستشفيات الجامعية وتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة اللازمة لها للقضاء على قوائم الإنتظار.