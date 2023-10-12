كثافات مرورية متحركة بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية مرتفعة على بعض الأماكن حيث البدء الفعلي للحركة المرورية، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 60 % تزامنًا مع الذروة الصباحية.

وتعمل قطاعات الطرق الدائرية بشكل طبيعي، لكن تتوافد الأحجام أعلى الطريق الزراعي، والخصوص، والسلام، وفي بشتيل، بالإضافة إلى منزل محور 26 يوليو، أمام القادم من أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان، ومن الأفضل استخدام محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر.

كما تم رصد كثافات مرورية بالقرب من منزل محور صفط اللبن، أمام القادم من الدائري، ويفضل استخدام محور أحمد عرابي، فيما ارتفعت الكثافات أمام محطة مترو جامعة القاهرة، ويفضل للمتجه إلى الدقي أو العجوزة استخدام شارع مراد، أو الجامعة.

ويشهد مطلع الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحاما مروريا بمنطقتي المرج والمؤسسة.

ويُنصح بتجنب استخدام كوبري أكتوبر من مطلع البطل أحمد عبد العزيز، وبديلا عنه كوبري الجلاء والساحل، عباس، لتسهيل حركة السير بين محافظتي القاهرة والجيزة.

ويشهد محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

توجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير، أيضًا كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر من رمضان إلى مطلع كوبري الحرفيين وجوزيف تيتو.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبري 15 مايو وعباس، واتخاذ كوبري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.