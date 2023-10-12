الخميس 12 أكتوبر 2023
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مصر

"الرى" تنفذ خطة تطهير وصيانة المصارف الزراعية لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف

تواصل هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف زمامات الأراضي الزراعية، وأيضًا أعمال التطهير والصيانة لجمع المصارف الزراعية وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة التي تعيق وصول المياه إلى المنتفعين والمزارعين بمختلف محافظات مصر.

كما تستمر هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، في رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف ووحدات الطوارئ، لضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأراضي الزراعية مع بدء الموسم الشتوى.

تطهير وصيانة المصارف الزراعية لتوفير المياه 

وتفقد المهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ممدوح عنتر، نائب رئيس الهيئة للوجه البحري، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية وأعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية ومنها مصارف سحارة مصرف أبنهس، ومصرف القرنين، التابعة لزمام الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية، وذلك ضمن خطة توفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومنع أية عوائق تواجه المنتفعين في الحصول على مياه الري.

توفير مياه الري وحل أية مشكلات تواجه المزارعين

كذلك، تفقد رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، بحضور المهندس سعيد مخيمر رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، الخميس، عددًا من المصارف الزراعية ومنها مصرف زنارة، وجسر قناة طنطا الملاحية، مؤكدًا ضرورة المتابعة اليومية لتوفير المياه وحل أية مشكلات تواجه المزارعين.

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 وأيضًا تمت متابعة تنفيذ التطهيرات أمام مجموعة قناطر الدلتا، وتصنيع وتركيب صاولة حشائش أمام قنطرة الرياح البحيري، تنفيذ الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، وذلك ضمن خطة أعمال الصيانة الدورية. 

وأكد المهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على مناسيب المياه والحد من أية شكاوى تتعلق بوصولها إلى الزمامات وتطهير المصارف الزراعية.

تفقد الترع والمصارف والمجارى المائية 

كما أوضح رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه يتم التواصل مع المزارعين وحل أية معوقات تواجه حصولهم على حصتهم من المياه لرى أراضيهم الزراعية خلال فترة أقصى الاحتياجات، أيضًا استعدادات موسم الزراعات الشتوية.

المصارف الزراعية تطهير المصارف مياه المصارف تطهير المصارف والترع بمنطقة الهرم فروع المصارف

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