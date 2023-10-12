الخميس 12 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

مواطن: لن نسمح بدخول الإرهاب مرة أخرى والرئيس السيسى الأفضل لمصر (فيديو)

المواطن عبدالعزيز
المواطن عبدالعزيز أيوب

إنجازات عريقة حدثت بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الاعلي للقوات المسلحة، جمهورية مصر العربية، وسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والأمان وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وقال عبدالعزيز أيوب، مواطن مصري: “الانتخابات حق دستوري مذكور في الدستور ولا بد من المشاركة بها، هل يوجد رئيس أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي طهر سيناء من الإرهاب، حرص على بناء مصر وعمل تنمية ومشاريع وإنجازات”.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقوى لحكم مصر، حيث حرص على اتفاقية كامب ديفيد، وعمل معاهدات أخرى وقضى على جميع البؤر الإرهابية التي كان تطمع في مصر ودخولها، ولن نسمح بدخول الإرهاب مرة أخرى إلى مصر.


مبادرة حياة كريمة
العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
محطة الضبعة النووية
حقل ظهر
مشروعات الإسكان الإجتماعى
مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة
وتطوير المستشفيات القائمة
قناة السويس الجديدة
إطلاق التأمين الصحي الشامل
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
مبادرة 100 مليون صحة 
إطلاق برنامج تكافل وكرامة
إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا
إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة
المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
محطة عدلي منصور التبادلية
مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة
القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)
القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية"

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.


أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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