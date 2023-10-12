الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى حقق إنجازات لم تحدث فى مصر منذ 30 عاما (فيديو)

أشرف أحمد غنيم
أشرف أحمد غنيم

إنجازات كبيرة حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى حكم مصر خلال تسع سنوات من الإنجازات، واجتمع الشعب المصري في الشوارع والميدان ليعلنوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال أشرف أحمد غنيم، أحد المواطنين من مدينة منيا القمح محافظة الشرقية: “أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في مصر، وعمل للمواطن المصري قيمة وقامة وسط الشعوب الأخرى”.

وأضاف أن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية، وتجلى ذلك من خلال المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، وأن الرئيس السيسي حقق إنجازات لم تحدث في مصر منذ ثلاثون عام.

انجازات الرئيس 

قناة السويس الجديدة

القناة الجديدة خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعد المنطقة أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع إستراتيجي.

مشروعات الأنفاق

ربطت مشروعات الأنفاق سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

مصر بلا عشوائيات

تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع.

إنشاء المدن الجديدة

أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجري بناؤها بمعدلات تسابق الزمن.

مطارات جديدة

تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة.

مدن صناعية جديدة

تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33، 4 مليار جنيه.

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.


أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

السيسي مواطن أحزاب تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح الرئيس السيسي

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