موظف بوزارة الثقافة: الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد للقرى المصرية حياة كريمة (فيديو)

إنجازات عريقة حدثت بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية مصر العربية، وسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والأمان وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وقال حسن السيد، موظف بوزارة الثقافة: “اللي حابب يشوف مشاريع الرئيس يتفضل يتفرج قبل خمس سنوات الوضع كان بداية مختلفة وحاليا أفضل بكثير، ونؤيده بكل تأكيد، سعي إلي الإستقرار والأمن والأمان بجاني الإنجازات العريقة”.

وأضاف أن الرئيس حرص على عمل مبادرة حياة كريمة ودخلت قريتنا في المنوفية، وتم تغير منظومة الصرف الصحي بعد سنوات كثيرة من الإهمال والعشوائية، لذلك نعلن دعمنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الاجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائمة

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)

القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية"

صوامع القمح

المشروع القومي للصوامع، لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع، وارتفع إجمالي السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في 2014 بشون ترابية ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن، في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه، الأمر الذى قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.