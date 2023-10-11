مواطن: الرئيس السيسي نجح في القضاء على العشوائيات ودعم البسطاء (فيديو)

قال أحد المواطنين من محافظة سوهاج، إنه يدعم بكل الحب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن القرى والنجوع البعيدة شهدت على مدار عقود إهمالا كبيرا من الحكومات الماضية بينما اهتم الرئيس السيسي بها وبالبسطاء وقدم لهم كافة أوجه الدعم والمساعدة ووفر لهم الخدمات.

وأضاف أن من أبرز ما استفاد به هو توفير المساكن الكريمة والقضاء العشوائيات التي كانت تهدد حياة المواطنين والتي كانت تؤثر أيضًا على آلاف والملايين في بعض الأحيان من المواطنين الذين كانوا لا يحيون حياة إنسانية بسبب عدم توافر الخدمات والمرافق ولكن في فترة قصيرة تبدل الحال إلى حال أفضل.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تستقبل الأحزاب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة أمس الثلاثاء، وفدًا من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

استقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبًا بتشريفهم بمقر الحملة.

وتابع فوزي موجهًا الشكر والتقدير لدور حزب الغد بالمشاركة الفعّالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته للسيد عبدالفتاح السيسي الترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكدًا على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نفس السياق، أكد وفد حزب الغد، على قيامهم بعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية.

وأشار وفد "الغد" إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.