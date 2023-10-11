أيمن حب الدين لـ"الشاهد": المعدات العسكرية كانت فى حالة جاهزية كاملة خلال حرب الاستنزاف

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن العدو يوم 30 يونيو عام 1970 شعر بكتائب الدفاع الجوي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدًا أن المعدات العسكرية المختلفة كانت في حالة جاهزية كاملة خلال حرب الاستنزاف.

وأضاف حب الدين في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "وكان رد الفعل في تمام الساعة السادسة والثلث مساء يوم 30 هجموا بـ24 طائرة على 8 كتائب".

وتابع: "وقتها استطعنا إسقاط طائرتين فانتوم وأسر الطيارين" مؤكدًا أن العدو وقتها رأى أسلوبًا غريبًا وطريقة جديدة في الدفاع وضرب كتائب هيكلية.

واستكمل: "في اليوم التالي حاول العدو الهجوم لكن استطعنا أيضًا إسقاط طائرات لهم" مشيرًا إلى أن الاشتباك الذي حدث يوم 30 يونيو أعطى جنودنا دفعة كبيرة جدًا".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.