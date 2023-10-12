انتخابات 2024.. هل ستصبح ولاية نيفادا ساحة للمعركة بين بايدن وترامب من جديد؟

سلطت صحيفة الإندبندنت ، الضوء على الانتخابات الأمريكية عام 2024، وولاية نيفادا المتأرجحة، مشيرة الى أن يقترب دونالد ترامب وجو بايدن من التعادل في استطلاع جديد أجرته شبكة سي إن إن في ولاية نيفادا، مما يكشف أن الولاية من المقرر أن تصبح ساحة معركة مرة أخرى في عام 2024.

وبحسب الصحيفة فقد تعتبر نيفادا أول ولاية غربية تعقد انتخاباتها التمهيدية للحزب الجمهوري في فبراير، مما قد يعزز تقدم ترامب الساحق.

تعادل الناخبين بالولاية

وأظهر استطلاع CNN، الذي أجرته SRSS، أن 46 في المائة من الناخبين يؤيدون الرئيس الحالي بينما يفضل 45 في المائة سلفه.

وكان قد فاز بايدن بولاية نيفادا في عام 2020 بفارق نقطتين مئويتين فقط، ومن بين المؤيدين للديمقراطي، قال أكثر من النصف – 55 في المائة – إن تصويتهم سيكون ضد ترامب أكثر من دعمه لبايدن. وقال 44% إن الدافع وراء تصويتهم هو دعمهم للرئيس.

ومن بين أولئك الذين يدعمون ترامب، كان تصويت 63% منهم بمثابة إظهار الدعم للرئيس السابق.

ومن المقرر أن تكون المؤتمرات الحزبية في ولاية نيفادا المقرر انعقادها في الثامن من فبراير من العام المقبل هي الانتخابات التمهيدية الثالثة للحزب الجمهوري، كما يحظى ترامب حاليًا بدعم 65% من الناخبين المحتملين للحزب الجمهوري.

في السياق ذاته، تجمع حملة نيكي هيلي 11 مليون دولار، حيث وضعها استطلاع للرأي كأقرب منافس لترامب، وقالت حملة المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي إنها جمعت أكثر من 11 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يعزز فرصها في أن تكون الشخص الذي سيواجه المرشح المفضل الحالي دونالد ترامب.

ويتنافس حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق على منصب مع رون ديسانتيس، بعد أن تقدم مؤخرًا في بعض استطلاعات الرأي قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر قبل أول مسابقة لترشيح الحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

على الرغم من زيادة أموالها – مقارنة بـ 7.3 مليون دولار في الربع الأخير – لا تزال السيدة هيلي متخلفة عن حاكم ولاية فلوريدا من حيث جمع التبرعات، وحتى أكثر من الرئيس السابق ترامب.

وقالت حملة هيلي إنها اجتذبت ما يقرب من 40 ألف متبرع جديد في الربع الثالث وحده، وأن لديها 9.1 مليون دولار نقدًا في متناول اليد. إنه يتبع أداءً قويًا في كل من مناظرات الحزب الجمهوري وجدول الحملات الدؤوب.

وقالت أوليفيا بيريز-كوباس، المتحدثة باسم هيلي، في بيان: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في الدعم ولدينا زخم حقيقي".