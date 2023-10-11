الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر بلد الأمان

مصادر لـ"الدستور": استقرار نسب الإشغالات الفندقية بشرم الشيخ رغم أحداث غزة

فنادق سيناء- ارشيفية
فنادق سيناء- ارشيفية

كشف مصادر مطلعة، عن استقرار حجم الإشغالات بفنادق قطاع الأعمال العام بـ سيناء.

وأضافت المصادر لـ “الدستور” أن هناك انخفاض كبير في  نسب الإشغالات في مدينتي طابا ودهب وذلك نتيجة رحيل السياح الإسرائيلين بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة. 

 وأوضحت أنه رغم تصاعد الأحداث، إلا أن هناك حالة من الاستقرار في حجم الإشغالات بالفنادق، مطالبًة بدعم إقبال السياحة الداخلية على مدينة دهب.

وأوضحت أن مصر بلد الأمن والأمان وهناك حالة من الاستقرار والأمن في سيناء علي الرغم من الأحداث الموجودة في غزة  موضحا أن سياحة المؤتمرات لها دور هام في مدينة شرم الشيخ أيضا.

قطاع الاعمال شرم الشيخ السياحة القابضة للسياحة فنادق شرم الشيخ

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