الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثمان سيدة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها بالفيوم

العثور على جثمان
العثور على جثمان سيدة مسنة

عثرت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الفيوم، على جثمان سيدة مسنة في حالة تعفن داخل منزلها بمساكن رفعت عزمي حي النويري بوسط الفيوم، ورجحت المعاينة الأولية وفاتها منذ 3 أيام بعد إصابتها بغيبوبة سكر.

العثور على جثمان سيدة مسنة فى حالة تعفن 


وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد فؤاد مامؤر قسم شرطة أول الفيوم،  بورود  إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحي النويري مساكن رفعت عزمي بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارتهم، واختفائها منذ أيام.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السوهاجي وبمرافقة معاون مباحث الرائد محمد عبد الناصر وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة السيدة وفي حالة يرثي لها  وتقيم بمفردها لعدم  ويتردد عليها أشقائها بين حين وآخر لزيارتها والاطمئنان عليها، وتعاني من إصابتها بمرض السكري.

وأفادت المعاينة الأولية أن السيدة توفيت منذ 3 أيام بعد إصابتها بغيبوبة سكر، ولم يشعر بها أحد، وتبين سلامة أبواب ونوافذ المنزل، ووجود كافة متعلقاتها الشخصية وأموالها بداخله.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العثور علي جثمان سيدة مسنة الفيوم الإسعاف اللواء ثروت المحلاوي

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