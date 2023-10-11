الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس تقصف "عسقلان" و"تل أبيب" و"سديروت" برشقات صاروخية

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت حركة سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية - قصفها لمدن تل أبيب وعسقلان وسديروت، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وكانت حددت سرايا القدس، التاسعة مساء كل يوم، بـ"ساعة البهاء" وهو وقت لإطلاق الرشقات الصاروخية من جانب سرايا القدس، ردًا على استمرار قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة دون إطلاق صافرات الإنذار.

ارتفاع أعداد القتلى

فيما بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ يوم السبت 1127 شهيدًا، بينهم 326 طفلا، و5339 جريحا.

وقال مسئول حكومي في حركة حماس، إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا وأصيب المئات عندما خلال قصف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بمئات الغارات الجوية خلال ليل الثلاء - فجر الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 260 ألف شخص فروا من منازلهم في قطاع غزة مع استمرار القصف قوات الاحتلال الاسرائيلي العنيف.

فيما بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 1200 قتيل، وأكثر من 2700 جريح.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدد القتلى الأمريكان في الأراضي المحتلة، ارتفع إلى 22 مواطنًا أمريكيًا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

إسرائيل تنشئ حكومة طوارئ

وكان أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، مساء اليوم، الأربعاء، عن تشكيل حكومة طوارئ وكابنيت مقلص، لإدارة الحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح الاثنان، في بيان مشترك، أن المجلس المصغر لإدارة الحرب (كابينيت الحرب) سيضم كلا من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء.

كما يشارك في "كابينيت الحرب" كل من عضو "المعسكر الوطني"، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين.

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