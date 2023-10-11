مؤسسات حقوقية فلسطينية: الاحتلال يخطط لإبادة المدنيين

قال تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إن هناك نوايا واضحة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإبادة المدنيين، من خلال التهديد باستهداف أى إمدادات وقود أو غذاء تقدم للقطاع.

وأوضح التجمع: «هذا يُمثل انتهاكًا جسيمًا للمادة ٥٥ من اتفاقية جنيف الرابعة، التى تفرض واجبًا على القوة المحتلة بأن تضمن إمداد السكان المدنيين بالطعام والإمدادات الطبية، وأن تسمح بدخول شاحنات الإغاثة الإنسانية وتيسر دخولها دون إعاقة».

وأضاف: «الرفض المُتعمد للسماح بدخول هذه الإمدادات يأتى ردًا على تصرف عسكرى ما، وهذا يمكن أن يُعتبر عقابًا جماعيًا وانتقامًا ضد السكان المدنيين، وكلاهما محظور بموجب القانون الدولى العرفى واتفاقية جنيف الرابعة».

وأكد أن «هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة باستهداف المدنيين بشكل عشوائى، تُعبِّر عن وحشية وإرهاب متأصل لدى جيش الاحتلال، ودون أدنى مراعاة لمبدأى التمييز والتناسب».

ولفت إلى أن «التحذير» قبل القصف الذى تدّعيه سلطات الاحتلال لا يُحقَّق الفلسفة والغاية القانونية من الإنذار فى القانون الدولى، فلا يمكن أن تكون القنابل الإرشادية أو الصواريخ التى تطلقها الطائرات الحربية المًسيّرة إنذارًا بالمعنى القانونى، كونها صواريخ تحمل رأسًا متفجرًا.