الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مؤسسات حقوقية فلسطينية: الاحتلال يخطط لإبادة المدنيين

الاحتلال
الاحتلال

قال تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إن هناك نوايا واضحة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإبادة المدنيين، من خلال التهديد باستهداف أى إمدادات وقود أو غذاء تقدم للقطاع.

وأوضح التجمع: «هذا يُمثل انتهاكًا جسيمًا للمادة ٥٥ من اتفاقية جنيف الرابعة، التى تفرض واجبًا على القوة المحتلة بأن تضمن إمداد السكان المدنيين بالطعام والإمدادات الطبية، وأن تسمح بدخول شاحنات الإغاثة الإنسانية وتيسر دخولها دون إعاقة».

وأضاف: «الرفض المُتعمد للسماح بدخول هذه الإمدادات يأتى ردًا على تصرف عسكرى ما، وهذا يمكن أن يُعتبر عقابًا جماعيًا وانتقامًا ضد السكان المدنيين، وكلاهما محظور بموجب القانون الدولى العرفى واتفاقية جنيف الرابعة». 

وأكد أن «هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة باستهداف المدنيين بشكل عشوائى، تُعبِّر عن وحشية وإرهاب متأصل لدى جيش الاحتلال، ودون أدنى مراعاة لمبدأى التمييز والتناسب». 

ولفت إلى أن «التحذير» قبل القصف الذى تدّعيه سلطات الاحتلال لا يُحقَّق الفلسفة والغاية القانونية من الإنذار فى القانون الدولى، فلا يمكن أن تكون القنابل الإرشادية أو الصواريخ التى تطلقها الطائرات الحربية المًسيّرة إنذارًا بالمعنى القانونى، كونها صواريخ تحمل رأسًا متفجرًا.

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

"مكنتش بحبها".. اعترافات صادمة لقاتل ابنته بالطالبية

أسباب انتشار حشرة البق وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة

بين الكبار.. الأهلى يحتل المركز الخامس عالميًا فى تصنيف سبتمبر للفرق

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة