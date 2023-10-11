الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولى: نخشى دخول القوات الأرضية الإسرائيلية لقطاع غزة وسيطرتها عليها

غزة
غزة

قال منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن المنظمات الدولية أحجمت عن تقديم الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المستمرة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نخشى من تهجير القُصّر ودخول القوات الأرضية الإسرائيلية لقطاع غزة وسيطرتها عليها، كما نخشى من استمرار مقومات الحياة الأساسية.

وتابع، أنه للأسف حتى هذه اللحظة لا يوجد تدخل دولي يرقى بحجم المسئولية، مشيرًا إلى أن الأشقاء في الدول العربية يستطيعون تقديم الكثير في هذه اللحظة والضغط على المجتمع الدولي لتحقيق العدل واللجوء للمحاكم الدولية.

إسرائيل تعمل على عزل فلسطين عن العالم

وأكد أن إسرائيل  تعمل على عزل فلسطين عن العالم وتريد أن تكون مصدر المعلومات الوحيد الذي يشرح الوضع على الأرض، وتصف الفلسطينيين بالإرهاب وفي نفس الوقت تمتنع عن السماح لأي إجراء دولي على التدخل والعالم ينظر.

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