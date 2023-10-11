مواطن: مصر فيها الأمن والأمان بفضل الرئيس السيسي (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين، إنه يأتي لزيارة مصر من وقت للأخر إلا أنه يعيش في دولة اليمن، وخلال زيارته للمرة الحالية كانت بغرض العلاج لوالدته، مؤكدا على أن الدولة المصرية تتمتع بالسياحة العلاجية ويوجد فيها أكفأ الأطباء والمستشفيات ومختلف التخصصات على أعلى المستويات.

تابع إن مصر في الوقت الحالي تتمتع بأمن وأمان لا يوجد في أي دولة أخرى، وذلك بفضل قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استطاع ولازال يحمي الدولة المصرية من أى شر أو عدوان.

وأضاف أن الشعب المصري شعب مميز يعامل كافة الأطياف برقي وذوق، لافتا إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية شهدت مصر العديد من المشروعات الضخمة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات والقطاعات.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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