الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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محافظات

مواطن من الغردقة: الرئيس السيسي هو الأقدر على قيادة مصر.. والإنجازات يشهد لها الجميع

محمد حسين
محمد حسين

قال محمد حسين، أحد أهالي مدينة الغردقة، إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تمت على أرض مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، هو الأقدر على قيادة مصر في هذه الفترة سواء لقيادة عملية التنمية أو الحفاظ على استقرار مصر داخليًا وخارجيًا من خلال قدرته على حفظ ألأمن القومي المصري في ظل ظروف محلية وإقليمية وأحداث متصارعة في مختلف الجبهات وفي معظم دول الجوار.

وأضاف حسين لـ«الدستور»، أن ما تم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية من أعمال تنمية متعددة في مختلف القطاعات سواء صحة، أو تطوير تعليم، أو تطوير البنية التحتية، هو إنجاز يصل إلى حد الإعجاز، وأن إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي، يشهد لها القاصي والداني، بجانب حفاظه على الأمن القومي المصري، والذي وضع مصر في مكانتها الطبيعية في مصاف الدول الكبرى ذات الثقل الدولي والإقليمي، لافتًا إلى أن  أعمال التطوير التي جرت في كل القطاعات ساهمت في صُنع واقع جديد للمصريين نحو جمهورية جديدة اسمًا ووصفًا، بعد سنوات الإهمال والتجاهل والتخاذل، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجه الأزمات والمشكلات بحلول دائمة وجذرية.

مواطن من الغردقة: الرئيس السيسي يؤمن بحق الشعب في التنمية 

واستطرد: «رؤية الرئيس السيسي الشاملة للتنمية لم تتوقف عند مرحلة بناء المشروعات أو البنية التحتية أو بناء المدن الجديدة، لكن رؤية التنمية بدأت بالإنسان والمكان معًا، وذلك من خلال دعمه للمبادرات الصحية والثقافة ورعاية الموهوبين في شتى المجالات، مؤكدًا أن الرئيس لديه قناعة تامة بحق المصريين في التنمية ويسعي دائمًا للحفاظ على هذا الحق من خلال تنفيذ الأعمال على أرض الواقع».

وتابع، أن عملية التنمية التي شهدتها مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة لم تكن مسبوقة، حيث أن المحافظة كانت متجاهلة لسنوات، لكن عملية التنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بمنظومة الطرق المتكاملة بجانب إنشاء وافتتاح مناطق صناعية لخدمة صغارشباب المستثمرين، وتطوير منظومة الموانئ وإنشاء موانئ جديدة، وتطوير للبنية التحتية، وتوفير مبادرات صحية ساهمت في التخفيف على المواطنين معاناتهم.

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