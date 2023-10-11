الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق بالحى التاسع بالعبور

حادث طريق
حادث طريق

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق الرئيسي بالحي التاسع بمدينة العبور، جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكى بشخص أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص، إثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، جراء اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور.

جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

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