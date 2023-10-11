الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تشهد انطلاق ورشة عمل "التحول الرقمى" بكلية الصيدلة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، كما أنه ضرورة حياتية بعد ما فرضته الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاتصالية من ترابط بين دول العالم، وأن توجه الجامعة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم، حيث تسعى الجامعة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية.


وفي هذا الإطار، نظمت كلية الصيدلة ورشة عمل حول التحول الرقمى ضمن  سلسلة من ورش العمل حول التحول الرقمى فى مختلف كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن رفعت حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية. وبحضور الدكتورة جيهان نبيل حسن فتيح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد صفوت أبو ريه الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الدوائية والمشرف على التعليم الإلكتروني بالكلية والدكتورة سعاد عبد اللطيف حسن مدير وحدة الخدمات التكنولوجيا، وحاضر في الورشة  الدكتور مصطفى محمد مرسى مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.


تناقش الورشة عدة محاور أبرزها مفهوم التحول الرقمى، نظام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية، والتحول الرقمى والتنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي، وخطوات التحول الرقمى.


جدير بالذكر، أن ورشة العمل تستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 20 من العاملين بالكلية حيث يتم تدريبهم عمليا على طرق الوصول إلى البيانات وتحليلها وكيفية استخدام الأدوات والبرامج المتطورة، بمختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط التحول الرقمي الثورة المعلوماتية والتكنولوجية كلية الصيدلة الدكتور أحمد عبد المولي شئون التعليم والطلاب وعميد كلية الصيدلة شئون التعليم والطلاب

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