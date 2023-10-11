الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تشكيل عصابى لترويج المخدرات "ديليفرى" بالدقهلية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على شابان وسيدة بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وتوصيلها لعملائها ديليفري باستخدام توك توك بنطاق مدينة جمصة.

التفاصيل

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة، أكدتها التحريات السرية، بإتجار سيدة وشابين في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بنطاق المدينة.

و بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة 15 مايو، مستقلين توك توك، وهم: ليلى خ. وشهرتها أم ملك وتبلغ من العمر 40 عاما، مقيمة بجمصة، وسيد ال. ويبلغ من العمر 40 عاما، ومقيم بقرية كفر الغاب بمحافظة دمياط، وعلي ال. ويبلغ من العمر 39 عاما، مقيم بقرية الوسطاني بدمياط.

وبتفتيشهم عثر على 250 جم هيروين، و250 جم هيدرو و500 جم حشيش، وبمواجهة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الترويج للمواد المخدرة، وتوصيلها لعملائهم باستخدام دراجة بخارية توك توك، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلي تشكيل عصابي المواد المخدرة مدينة جمصة مدير أمن الدقهلية

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