الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و1400 عبوة سلع غذائية "فاسدة" بالبحيرة

أسمدة زراعية
أسمدة زراعية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومتابعةجميعالخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع أنحاء المحافظة. 

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمين مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز بدر ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركز إدكو تم ضبط 89 عبوة عصائر منتهية الصلاحية و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت، تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 6 شكائر دقيق بلدى و14 مخبز لعدم إعلانهم عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت ادارة تموين أبو حمص من ضبط 1400عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و3 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي و40 علبة سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

من ناحية أخرى تم ضبط مخبز بلدى مدعم يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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