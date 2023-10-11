رئيس الوزراء يتابع عمل منظومة إدارة المخلفات فى الإسكندرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة الإسكندرية اليوم، عمل منظومة إدارة المُخلفات بالمحافظة، ورافقه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبيْ المحافظ الدكتورة جاكلين عازر والدكتور أحمد جمال، وحسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

ومن أمام ديوان عام المحافظة، شهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه اصطفافًا للمُعدات وسيارات الخدمات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات بالإسكندرية، كما استعرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرًا للعمل بالإسكندرية، كما استمع إلى شرحٍ حول الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

وخلال متابعته أسلوب عمل وإدارة المنظومة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي أشارت خلاله إلى أن المنظومة الحالية للمخلفات بمحافظة الإسكندرية تعد منظومة متكاملة، حيث تتكون من محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدفن صحي، وأسطول من معدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ويتم تشغيلها من خلال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات إدارة المخلفات البلدية الصلبة ونظافة الشوارع بالإسكندرية، وكذا خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية، حتى التخلص الآمن منها.



مدبولي يجري حوارا وديّا مع عاملين بمنظومة المخلفات في الإسكندرية

وفي أثناء متابعته، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار وديّ مع عدد من العاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة، واستفسر عن طبيعة عمل كل منهم، وبيئة العمل، كما استفسر عن الأجور التي يتقاضونها.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنظومة وإدارتها، موجها بتكثيف العمل بها؛ للمحافظة على المظهر الحضاريّ للإسكندرية، باعتبارها عروس البحر المتوسط، بالإضافة لكونها محافظة سياحية بالدرجة الأولى، وهو ما يتطلب كفاءة عالية وحسن إدارة المنظومة الحالية بهدف استدامتها في خدمة المحافظة.

فيما أوضح حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقد مكونات المنظومة يعكسان اهتمام الحكومة بملف الحفاظ على البيئة، من خلال تضافر جهود كافة الوزارات، وخاصة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والتي تلقى الشركة تعاونًا ودعمًا كبيرًا من جانبهما، بما يدفع قدمًا نحو التطوير والتحديث المستمر.

بدوره، أوضح المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر، أن الشركة تعدُ إحدى شركات المقاولون العرب، المُتخصصة في مجال إدارة المُخلفات من حيث الجمع والنقل والمُعالجة والتخلص الآمن منها وجمع ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك نحو 800 سيارة ومُعدة بمختلف الأنواع، وتقوم بالرفع والتعامل مع 5 آلاف طن مخلفات بمحافظة الإسكندرية بشكل يومي، تزيد لتصل إلى 6 آلاف طن في الأعياد والمواسم، وتضم ما يقرب من 8 آلاف عامل ذوي خبرات مُتميزة، تؤهل الشركة للقيام بدورها على أفضل وجه ممكن.

وأشار العضو المنتدب إلى أن الشركة تقدم حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل الكنس الآلي للشوارع الرئيسية، والغسيل الآلي للميادين والتماثيل والأنفاق والكباري والمجسمات، كما تقوم بإدارة وتشغيل مصانع السماد "أبيس1، وأبيس2، والمنتزه" والتي تعمل على إنتاج السماد العضوي، والوقود البديل، لافتا إلى أنه تم تطويرها لتتمكن من استقبال طاقة استيعاب قصــوى من المخلفات لإجمالي مصانع إعادة التدوير تتراوح بين 1280 طنا يوميًا إلى2160 طنا يوميًا، وتقدم الشركة أيضًا خدماتها المتعلقة بأعمال جمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة بطرق آمنة وصحية ومتوافقة بيئيًا، وطبقًا للمعايير التي تطبقها منظمة الصحة العالمية، حيث يتم التخلص النهائي من المخلفات بالمدفن الصحي، والذي يعد من أهم المدافن الصحية بالشرق الأوسط مطابقةً للمواصفات والمعايير البيئية العالمية.

وأضاف المهندس محمد عبد اللطيف أنه في ظل توجه الدولة للاستفادة من المخلفات وحسن إدارتها، فإن الشركة تبحث حاليًا التعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة، والتي لها سابقة خبرة كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربية من المخلفات بدلًا من دفنها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل أهمية كبرى، لما له من فوائد بيئية واقتصادية عديدة.