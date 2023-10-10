توافد دولى من السائحين على زيارة الإسكندرية

قال عبد الوهاب محمد مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، إن الحجوزات السياحية مستمرة على المدينة دون وجود أي تأثير لأحداث حادث عمود السواري، لافتا إلى أن عروس البحر المتوسط استقبلت اليوم سائحين من عدة دول من بينها بولندا وإنجلترا وأمريكا ودول جنوب شرق آسيا وفرنسا.

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس هناك أي إلغاءات للحجوزات بزيارات المناطق الأثرية وهناك إقبال من السائحين المتوافدين على زيارة عمود السواري وغيرها من الأماكن الأثرية بالمحافظة، لافتا إلى أن عروس الأبيض المتوسط متعدد الأنماط السياحية سواء السياحة الثقافية بوجود المزارات الأثرية المختلفة أو السياحة الشاطئية بوجود البحر الأبيض المتوسط، لافتا أن قلعة قايتباي والتي تعد أقدم الآثار الإسلامية في مصر والعالم العربي قد استقبلت أكثر من 35 فوجا سياحيا من مختلف الجنسيات.

كما شهدت القلعة تدفقات لأعداد كبيرة من الأفواج السياحية من جنسيات متعددة على مدار يومي الماضيين، لتفقد جنبات القلعة ومعالمها الأثرية المختلفة.

رواج لسياحة الموانئ بالإسكندرية

وأشار عبد الوهاب إلى أن هناك ازدهارا في سياحة الموانئ واستقبال البواخر والسفن السياحية، وتمكث السفينة في الميناء ما يقرب من يوم ويومين للتعرف على ثقافات المدينة التي يرسون بها كما يحققون رواجا تجاريا بها.

وأضاف أن المحافظة ستستقبل اليوم 10 أكتوبر ما يقرب من 6 سفن وبواخر من دول متعددة ولم نشهد أي إلغاءات.