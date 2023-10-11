الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قطع أنفها".. القصة الكاملة لتعدي شاب على والدته بالمعصرة

الاعتداء على سيدة
الاعتداء على سيدة مسنة

واقعة مأساوية تعرضت لها سيدة مسنة جار عليها الزمن وتمكنت منها أمراض الشيخوخة بعد سنوت قضتها في رعاية ابنها المريض والتي ما زالت تعمل لتستطيع الإنفاق عليه، فكان جزائها الضرب والاعتداء.

تفاصيل الحادث

البداية عندما استقبلت مستشفى المعصرة العام سيدة مصاب بجروح في الوجه ومختلف أنحاء الجسد وتحتاج لتدخل جراحي، وحررت محضر بالواقعة اتهمت فيه ابنها بارتكاب الواقعة، لإصابته بمرض نفسي.

وتبين من التحريات أن الشاب بالفعل مريض نفسي ويتلقى علاجًا منذ فترة، وانه قام بالتعدى بالضرب على والدته المسنة 70 سنة، والتسبب في جرح قطعي غائر بالأنف.

وقال شهود العيان أن السيدة استغاثت بهم لنجدتها وتبين أن ابنها أصيب بحالة نفسية وهياج مفاجئ وتعدى عليها بالضرب وتسبب في قطع أنفها فأخذوها وتوجهوا به للمستشفى محاولين إسعافها، وتمكنوا من ضبط الأبن وتسليمه للأجهزة الأمنية.

وتابعوا انهم اعتادوا على تصرفات الشاب المريبة حيث أنه مريض نفسي ويتعالج منذ فترة ولكن كانت كل أموره يتم السيطرة عليها خاصة أن والدته تجيد التصرف معه ولكنهم يوم الواقعة تفاجأوا من الحالة التي كان عليها.

قرارات النيابة

وأمرت نيابة حلوان الجزئية، بإيداع شاب مريض نفسي تعدى على والدته المسنة مما أسفر عن تسببه في قطع في الأنف، بمنطقة المعصرة، مستشفى الأمراض العقلية لبيان حالته النفسية وصحة مرضه.

وألقى رجال الشرطة بقسم المعصرة القبض على الشاب، واعترف باعتدائه على والدته بالضرب والتسبب في إصابتها، وتم نقل الأم لمستشفى قصر العيني لإسعافها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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