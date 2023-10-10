الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استضافه فى بيته وغدر به.. حكاية سمكرى سيارات قتله صديقه بالمرج

قتل
قتل

لم يراعِ عاطل عشرة العمر مع صديقه واستباح إراقة دمائه في منزله الذي استضافه فيه وذلك بغرض سرقة مبلغ مالي يكفيه لأيام فقط.. كانت هذه تفاصيل جريمة قتل سمكري سيارات على يد صديقه لسرقته في منطقة المرج.

تفاصيل الحادث

الواقعة بدأت عندما كان يمر عاطل بضائقة مالية فلجأ لصديقه سمكري السيارات وعرض عليه مشاكله فما كان من الأخير إلا أن طلب منه أن يستضيفه في مسكنه ولكن الأخير لم يكتفِ بذلك العرض بل طمع في ممتلكات صديقه وفكر وخطط للغدر به.

ورسم العاطل حيلة للتخلص من صديقه فوجه له طعنات نافذة في الجسم واستولى على مبلغ مالي كان في مسكنه وتركه ينزف حتى الموت داخل شقته.

مناظرة جثة المتوفي

وكشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل أنه في العقد الخامس من العمر بها إصابات متفرقة بالجسم تسببت في تهتك بالبطن والصدر نتج عنها نزيف دموي أدى للوفاة.

بلاغ قسم شرطة المرج

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة سمكرى سيارات بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

وبعد التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج، تم ضبطه.

تم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من المُتحصلات الواقعة بمسكنه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرارات النيابة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تفاصيل الحادث سمكري السيارات جثة المتوفي إصابات متفرقة بالجسم نزيف دموي تهتك بالبطن قسم شرطة المرج

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