تستهدف قضية تغير المناخ.. ختام مسابقة كليماثون للشباب بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ختام مسابقة كليماثون الإسكندرية وذلك يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة

ويأتي ذلك ايمانا من مكتبة الإسكندرية بأهمية طرح اهم التحديات البيئية وعلى رأسها قضية تغير المناخ وأن تكون منصة لأفكار الشباب.

مسابقة كليماثون للشباب بمكتبة الإسكندرية

يتم تنظيم هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي من أجل تشجيع الشباب لتنفيذ أفكار ومبادرات بيئية حيث تقدم عدد كبير من الشباب بأفكار ومشروعات التي تسعي للحد من اثار تغير المناخ، في صورة مجموعات عمل، وتم إعداد برنامج تدريبي لبناء قدرات وتدريب هؤلاء الشباب لتطوير المشروعات الخاصة بهم، ثم تم اختيار أفضل 11 مشروعا للتأهل الي المرحلة النهائية والتي سيتم تحكيمها بالمكتبة في ختام المسابقة.

المسابقة يتم تنظيمها في 14 محافظة

جدير بالذكر أن مسابقة كليماثون يتم تنظيمها هذا العام في أربعة عشرة محافظة من أجل تمكين الشباب للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية والتكييف مع تغير المناخ وفي محاولة للخروج بأفضل أفكار لمشروعات بيئية واقتراحات لحلول للمشكلات المحلية التي تعاني منها المحافظات المختلفة والمتسببة فيها ظاهرة تغير المناخ.

فيما كانت انطلقت فعاليات مؤتمر "الذكاء الاصطناعي: الفرص أمام التحديات"، الذي تنظمه إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بـمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق وكبير مستشاري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد الجوهري، مدير الجامعة التكنولوجية ببرج العرب والدكتور السنوسي محمد السنوسي، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.