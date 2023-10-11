أحمد منصور يوضح معاني الرموز الهيروغليفية الموجودة على شعار بعض المحافظات والجهات الحكومية

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إن فكرة الرايات أو الأعلام أو الشعارات هي فكرة أتت من مصر القديمة، مدللا بذلك على الملك مينا موحد القطرين ومعه حملة الأعلام وحملة الرايات.

شعار بعض المحافظات والجهات الحكومية

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء، عدة شعارات لبعض المدن والمحافظات، ومنها شعار محافظة البحيرة "حجر رشيد" بشكل شراع، وشعار محافظة بني سويف فيها شعار "هرم سينفرو" وذلك لأن هذا الهرم موجود في بني سويف، وشعار محافظة الجيزة "الأهرامات" وهي معلم من معالم الجيزة، ومشهورة في العالم كله.

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واستكمل: شعار محافظة قنا هو "معبد دندرة"، وهو معبد من العصر البطلمي وهو معبد مخصص لعبادة الإلهة "حتحور"، وشعار محافظة الأقصر تأخذ شعار "قناع الملك توت عنخ آمون" الملك الذهبي، والتي كانت مقبرته في الأقصر.

وعن شعار جامعة القاهرة، لفت إلى أنه "إله المعرفة" وهو مصور بطريقه تجعله جالسا وماسكا بقلم، لكنه على الجدار كان واقفا.