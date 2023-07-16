آخرها "ذهب الفراعنة".. ما الفائدة التى تعود على مصر من معارض الآثار المؤقتة؟

توسعت مصر مؤخرًا في تدشين معارض الآثار المؤقتة أو المتنقلة، والتي تقوم بعرض الآثار المصرية في دول العالم لفترة معينة، بحيث يتردد عليها السياح ليشاهدوا الحضارة الفرعونية في أحد المعارض الخارجية، ومن ثم تعود تلك الآثار لمصر مجددًا.

وشهدت الفترة الماضية قيام عدد من معارض الآثار الفرعونية لخارج البلاد، والتي قد يجوب المعرض الواحد فيها عدة دول ويستقر في كل دولة عدة أيام، وبعض الدول يفضل وجود تلك المعارض في المناسبات مثل الأعياد داخل قاعات مخصصة.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

واتساقًا مع ذلك، يصل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، وهو معرض آثار مؤقت تتم إقامته خارج البلاد، إلى محطته الرابعة التى سيعرض فيها بمتحف أستراليا، حيث تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قاعات العرض المخصصة والتي تستضيف المعرض بعد انتهاء محطته الثالثة فى فرنسا، والتي تنتهي في سبتمبر المقبل.

بدأت المحطة الأولى للمعرض بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 حتى 23 مايو 2022، والمحطة الثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 حتى 22 يناير 2023.

أما محطته الثالثة فكانت بفرنسا، والتي بدأت خلال شهر أبريل الماضي، وكان من المقرر لها أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل ليعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مدة عرض المعرض بفرنسا قد انتهت وأن وجهة المعرض المقبلة في أستراليا.

خبير سياحي: "المعارض المؤقتة تزيد من أعداد السياح في مصر وتعتبر تسويقا للآثار"

وليد البطوطي، الخبير السياحي، يرى أن المعارض المؤقتة التي تقيمها مصر من فترة لأخرى تعد أحد الوسائل التي تزيد من أعداد السياح بعد ذلك، لكونها تعد واحدة من عوامل جذب وتسويق الآثار التي يتم عرضها في قاعات خاصة بالمتاحف الخارجية في كل دول العالم، ويشاهدها ملايين السياح في كل تلك الدول.

يوضح الخبير السياحي لـ"الدستور": "المعارض المؤقتة للآثار المعروضة بالخارج لها أثر إيجابي على السياحة من حيث التشجيع للسياح، وتضاعف نسب وأعداد السياح والزوار إلى مصر، بعدما يكونوا شاهدوها في الخارج ثم عادت إلى مصر فيكون لديهم رغبة في مشاهدتها أكثر من مرة فيزيد عدد السياح".



يعد أبرز معارض الآثار المؤقتة التي قامت بها مصر معرض "توت عنخ أمون كنوز الفرعون الذهبي"، والذي استمر من العام 2018 حتى العام 2022 في عدد من الدول، تلاه معرض "أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة" من 2018 حتى 2021 في أمريكا، ومعرض "ملوك الشمس" من 2020 حتى 2021 في "المتحف القومي في التشيك".

ويؤكد البطوطي أن المعارض المؤقتة التي تعرض الآثار المصرية في بعض المتاحف الخارجية لدول العالم خلال فترات معينة، هي نوع من التسويق للآثار وتزيد من رغبة السياح في زيارة مصر ما يحفر السياحة المصرية بشكل كبير، ويدعم الاقتصاد المصري لكون السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي.





ومن المعارض المؤقتة التي أقامتها مصر أيضًا معرض "شطر المسجد" في السعودية، من 2022 ويستمر حتى الآن، وأيضًا معرض "إكسبو" دبي من 2021 إلى 2022، ومعرض "أول بيت" في السعودية الذي بدأ في يناير 2023 حتى أبريل من نفس العام.