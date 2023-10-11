ماس كهربائي السبب.. التفاصيل الكاملة لحادث حريق أشمون المروع

كشفت مصادر مطلعه للدستور، عن ملابسات حادث حريق أشمون المروع، أمس، والذي نشب في طرمبة بنزين وتسبب في حريق مول مكون من 8 طوابق ومنزلين،أن محطة الوقود الموجودة بقرية بوهة شطانوف كانت السبب الرئيسي في الحريق وتعمل بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ماس كهربائي

وأكدت المصادر أن المعاينة المبدئية لسبب الحريق كشفت حدوث ماس كهربائي، وهذا ما سوف يؤكده أو ينفيه تقرير المعمل الجنائي، وجاري التحقيق في الواقعه التي أحدثت زعر بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون.

و انتقلت قوه مع قيادات مديرية الأمن إلى مكان الواقعة مدعومة بـ 6 سيارات إطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف التي تعاملت مع حالتي إصابة، ونجحت القوات من السيطرة على الحريق.

حصر الخسائر



واتخذت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أشمون الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار استكمال التحقيقات وسؤال شهود العيان والمتضررين، وحصر الخسائر الموجودة في المول والمنازل التي طالها الحريق.

تفاصيل الحريق المروع

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق هائل في قرية بوهة شطانوف التابع لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الذعر بين أهالي القرية.



وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ حريق بقرية بوهة شطانوف، التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية للتحرك إلى مكان الواقعة.