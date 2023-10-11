الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زاره النبي بالمنام.. أستاذ آثار إسلامية يكشف سبب تأليف الإمام البوصيري لـ"البردة"

الدكتور مختار الكسباني،
الدكتور مختار الكسباني،

قال الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن مدينة الإسكندرية امتازت بالعمارة الصوفية بسبب تأثرها بالفكر الأندلسي والمغربي في بداية العصور الإسلامية، موضحا أن مسجد الإمام البوصيري متأثرا بهذه العمارة. 

مدح البوصيري للنبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الإمام البوصيري اشتهر بمدحه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان رجلا متدينا ومن المجتهدين في مجال علمهم وكان محبا للرسول.

ولفت أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أن سبب شهرة الإمام البوصيري هو "مرضه"، فكان نائما وهو مريضا ليحلم أن الرسول جاء وغطاه ببردته الشريفة، ليؤلف بعد هذه الرؤية "بردة الإمام البوصيري" لتصبح سمة من سمات فن الإلقاء وفن شعر المدح النبوي وانتشرت في العديد من المنشآت الإسلامية لتكتب وتنقش بالكتابة.

وأوضح أن مسجد الإمام البوصيري تعرض للعديد من أعمال الترميم حتى في العصر الحديث، وذلك للحفاظ على قيمته المعمارية والفنية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للآثار اهتم بشكل كبير بتطوير المسجد على مر العصور.

البوصيري الاثار الاسلامية مسجد الإمام البوصيري بردة الإمام البوصيري المجلس الأعلى للآثار

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