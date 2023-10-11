محافظ المنوفية: حظر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة وتوجيه بالإزالة الفورية

شنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية، حملات مكثفة لتنفيذ قرار المحافظ، بشأن حظر تشغيل مكامير الفحم المكشوفة والتعامل الفوري مع المتواجد بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها.

وأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرار رقم 842 لسنة 2023، بشأن حظر تشغيل مكامير الفحم التي تقوم بالحرق المكشوف، وتكلف الوحدات المحلية والبيئة بالتعاون مع مديرية الأمن بتنفيذ القرار، والذي يأتي في إطار توجه الدولة بالمحافظة على البيئة.

المرور على المكامير بمركز الباجور

وفي الباجور، شنت الوحدة المحلية للمركز والمدنية بمشاركة، جهاز شئون البيئة بطنطا وبناء علي قرار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مرورا على جميع مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة الباجور وتم تنفيذ حالتي إزالتين وذلك بتواجد كلا من شريهان عجور مدير شؤون البيئة بالمجلس، مروة فكري جهاز شؤون البيئة بطنطا، محمد عمارة جهاز شؤون البيئة بطنطا، أشرف خالد رئيس قسم الإزالات بالمجلس، وقوة أمنية من مركز شرطة الباجور والمسطحات والبيئة وقوات الحماية المدنية.

المرور على مكامير الفحم

المرور على مكامير الفحم

المرور على مكامير الفحم