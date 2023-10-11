الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات بعض رؤساء المراكز

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قراراََ رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف بنقل وتكليف عدد من رؤساء المراكز وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة.

ونص القرار على نقل نبيل حنفي لديوان عام المحافظة نقلا عن رئاسة مركز الفرافرة، وتكليف الدكتور ياسر سيد محمود رئيسا لمركز الفرافرة نقلًا عن رئاسة مركز بلاط، وسلامة على محمد رئيسا لمركز بلاط.

وأوضح الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة من القيادات التنفيذية بكافة المستويات الوظيفية؛ لتطوير أداء منظومة العمل بما يُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

 

محافظ الوادي الجديد تكليف رؤساء المراكز شغل الوظيفة ضخ دماء جديدة القيادات التنفيذية لتطوير أداء منظومة العمل تعزيز كفاءة الخدمات

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