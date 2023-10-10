الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد فاروق مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

حيث قدم التهنئة لجموع الحاضرين وأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي القومي الـ ٦٤ للمحافظة.

ووجّه المحافظ بعدد من التوجيهات جاء أهمها:

_ تشكيل لجنة لمتابعة خطة المحافظة لرفع كفاءة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة التابعة لكافة الوحدات المحلية والقطاعات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتجهيز مقر للاصطفاف بكل مركز، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى جاهزية كافة الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث.

_ تكثيف جهود السيطرة والرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية من خلال الدفع بمنافذ متنقلة للأحياء والقرى النائية، وصرف كوبونات سلع تموينية مدعمة للحالات المستحقة والأولى بالرعاية بدعم من المحافظة.

_ وضع اللمسات النهائية ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمقر أرض المعارض بمدينة الخارجة، والتأكد من جاهزية الفنادق؛ استعدادًا لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، والذي يُقام يومي ١٤ و١٥ أكتوبر الجاري.

_ المرور والمتابعة الدورية للانضباط بالمنظومة التعليمية بالمدارس، وسد العجز بالتخصصات المطلوبة بالمراكز من المعينين بمسابقة ٣٠ ألف معلم.

_ سرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل أول مدرسة رسمية دولية، بعد أن تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة خلال الأيام القادمة.

عقد لقاءات مع المواطنين بالقرى وحل مشاكلهم

_ تكليف رؤساء المراكز بعقد لقاءات دورية مع المواطنين وخاصة بالقرى؛ لحل المشكلات وبحث الشكاوى، والإعلان عن مسابقة لإختيار رؤساء القرى لضخ دماء جديدة من الكفاءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

_ إطلاق اسم الشهيد "أسامة سعد سيد" على أحد شوارع مدينة موط بمركز الداخلة، تخليدًا لتضحياته في خدمة الوطن.

محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي رئيس الجمهورية خطة الدولة جاهزية كافة الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث السيطرة والرقابة على الأسواق توفير السلع الأساسية كوبونات سلع تموينية سلع تموينية مدعمة للحالات المستحقة

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