محافظ الوادي الجديد: نقل تبعية معاهد التمريض للمعهد الفني الصحي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة الإدراة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان على ضم فروع المعاهد الفنية للتمريض بالخارجة والداخلة والفرافرة، إداريًا للمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد بدلاً من تبعيتها لأسيوط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

توفير الخدمات لابنائنا الطلاب

وأكد الزملوط حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات لأبنائها والحد من الانتقال خارجها للحصول على هذه الخدمات، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا للوقت والجهد، موجهًا الشكر للوزارة للدعم الدائم والتعاون المثمر في توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإدراج المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة ضمن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وبدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم.

أكد محافظ الوادي الجديد، صدور قرار وزير الصحة والسكان بإدراج المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة ضمن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وبدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم.

الزملوط يرسل رسالة شكر لوزارة التربية والتعليم للجهود المبذولع في العملية التعليميه

وأعرب عن خالص تقديره لجهود الوزارة في دعم مشروع إنشاء المعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع المحافظة، لخدمة وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.

كما تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، المقر المخصص لإنشاء المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة، كما تابعت أعمال التجهيزات الجارية بمقر المعهد، استعدادًا لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، موجهًة بسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتنسيق لإنشاء قسم لتأهيل المتخصصين في تمريض السياحة العلاجية.

من ناحية أخرى قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رفع كفاءة بيوت الطلبة والمغتربين لطلاب المعهد الفني الصحي الجديد استجابة للطلاب وأولياء امورهم