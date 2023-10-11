الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 65 تعدِ وبناء مخالف على أراض زراعية بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية والتصدى لكافة أنواع التعدى بالمهد، وإزالة فورية للمخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة.  

 

إزالة 39 تعد ومخالفات بناء بمركز بني مزار 

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزارنفذت ٣٩ حالة ازالة تعدى على ارض زراعية وبناء بدون ترخيص حيث قام المهندس ايهاب عبدالقوي وشريف سمير ويسري محمد عبد المجيد نواب رئيس المركز وإدارة الازالات والاشغالات ورؤساء الأحياء والقرى بإزالة التعديات كالاتى: ازالة ٤ حالات تعدي علي ارض زراعية، حالتين بحوض تادريس خلف الإرشاد على مساحة قراطين و١٨ سهم وحالة بحوض امين علي مساحة ١٦ سهم وحالة بحوض واصف علي مساحة قيراط و٤ حالات تعدي على أرض زراعية، حالتين بحوض واصف علي مساحة قيراط و١٨ سهم وحالتين بحوض تادريس خلف الإرشاد الزراعي علي مساحة قيراطين ونصف وردم حالة تعدى على أرض زراعية بحوض أبو حشيش على مساحة 130متر وحالة بطريق ابو حرب على مساحة ١٠٠متر وفك سملات كانت مجهزه للصب بطريق ابو حرب على مساحة قيراط وازالة ١٥ حالة تعدي علي ارض زراعية بقرية ابو جمعة والمودة علي مساحة ١٠ قراريط و١٨ سهم وإيقاف حالة صب سقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحته ٦٠ مترًا بشارع السيدة زينب على طريق الدلايلة وإيقاف حالة بناء مخالف وشدة خشبية لأعمدة بالدور الثاني العلوي بمنزل مساحته ١٠٠متر بشارع جمال عبدالناصر بطريق الدلايلة وإزالة وردم ٣ حالات حفر أساسات وسملات بالحسينية على ارض زراعية وإيقاف صبة سقف خرسانى بنجع العرب والتحفظ على الخلاطة، وإيقاف حفر لبشه بالقصبى الشارع ١٥ وردمها. 

وإيقاف صب اعمدة خرسانيه بظهر الجمل وردم قواعد خرسانية معده للصبه بأرض إصلاح زراعى وإزالة ٣حالات تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني ببنى على وفك شدة خشبية في المهد بعزبه الصعايدة بصندفا علي مساحة قيراط. مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين 

 

مطاي تزيل 10 تعديات 

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتورعبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز نفذت أزاله ١٠ حالات تعدي على إلارض الزراعيه في المهد بكل من ٣ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بحي غرب المدينه و٧ حالات تعدي بالبناء على الأرض بقطاع منبال باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس حي غرب ورؤساء القرى ومدير الازالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه 

 

 16 إزالة بقرى مركز المنيا 

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحده المحليه بقريه صفط الخمار تحت إشراف على ظريف رئيس القريه قامت بازاله حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعية الأولى عبارة عن ازاله حاله تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحه ١٢سهم تقريبًا بعزبه مفتاح التابعه لدائره الوحده المحليه بقريه صفط الخمار وإزالة حاله تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحه ٨٠ مترتقريبا بالعبيد التابعة لدائرة الوحده المحليه بقريه صفط الخمار.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة ٣ حالات تعدى زراعة مخالف بدون ترخيص بمساحة ٢.٥قيراط بقرية تلة تحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المدينة والحسيني شادى رئيس القرية كما تمكنت من إزالة ١٠ حالات تعدي زراعة مخالف بدون ترخيص بمساحة ٨ قيراط بقرية نزلة حسين، تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة وحمادة جمعة رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية ومخالفات البناء مراكز المنيا بني مزار ومطاي والمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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